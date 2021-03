OL : Un petit PSG, l'occasion en or pour Lyon

Dans : OL.

Ce dimanche, au Groupama Stadium, c’est un match pour le titre qui va se disputer entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Une rencontre qui sera décisive dans la lutte pour la place de leader de la Ligue 1.

OL-PSG, ce n’est pas un match de Ligue des Champions, mais cela en aura tout l’air. Alors que les Gones sont pleinement dans la course au titre, à trois points du LOSC et derrière Paris à la différence de buts, ils auront une occasion en or de frapper un grand coup face au champion sortant. En prenant exemple sur le match aller, lors duquel l’OL avait gagné 1-0 au Parc des Princes, l’équipe de Rudi Garcia se dit qu’elle peut enfoncer le PSG, loin d’être intraitable cette saison. Mais pour cela, il faudra que Lyon retrouve son niveau de la première partie de saison. Car depuis quelques semaines, l’OL enchaîne les mauvais résultats, avec notamment un nul à Reims la semaine passée. Mais sachant que Paris n’est pas au mieux non plus, malgré sa belle victoire contre Lille en Coupe de France mercredi, Lyon doit y croire. Et pour Emmanuel Petit, Garcia ne devra pas jouer petit bras pour que son équipe obtienne un résultat probant à domicile.

« Moi, je jouerais ce match pour le gagner »

« Lyon doit jouer ce choc de manière totalement décomplexée. Car le PSG n’est plus du tout le PSG rayonnant, les Parisiens n’ont pas de certitudes dans le jeu, des joueurs sont en méforme. C'est aussi le cas du côté de Lyon. Mais l’OL n’a perdu que trois fois cette saison, deux fois contre Montpellier, et face à Metz. Globalement, l’OL est une équipe qui donne du fil à retordre au PSG. Même s’ils sont dans le dur à l’heure actuelle, Lyon a des individualités qui sont capables de faire pencher un match en leur faveur. Le titre va se jouer sur les deux prochaines semaines. C'est une occasion aujourd'hui d'enfoncer le clou. Moi, je jouerais ce match pour le gagner, pas pour faire match nul… », a lâché le consultant de RMC, qui espère que Lyon réussira sa mission contre le PSG, histoire de viser un premier trophée depuis 2012...