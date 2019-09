OL : Un nul mérité à Amiens, Dubois monte au front avant la C1

Dans : OL, Ligue 1, ASC, Ligue des Champions.

Léo Dubois, capitaine de l’OL, après le nul à Amiens (2-2) : « On s'est arrêté de jouer tout simplement. On a complètement déjoué. Ils nous ont dominé en deuxième période. C'est complètement mérité leur but… La différence ? Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on bosse, qu'on se remette en question rapidement car on a un match très important à jour mardi. Maintenant, il faut analyser ce résultat négatif pour nous. Il faudra se relever mardi devant notre public, car on en a tous besoin. Et on est complètement capable de le faire », a-t-il déclaré sur Canal+.