OL ‍: Un nouveau stade à Lyon, et puis quoi encore ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La création d’un nouveau stade à Lyon pour l’équipe féminine de l’OL n’est pas à l’ordre du jour comme l’a confirmé au site Olympique et Lyonnais le président de la Métropole, Bruno Bernard.

Depuis un certain temps, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais est confrontée à un sérieux problème. Le Groupama Stadium est trop grand pour accueillir les matchs des Fenottes comme l’ont confirmé les affluences des matchs contre Galatasaray, Rome ou Wolfsburg en Ligue des Champions. A chaque fois, moins de 5.000 spectateurs étaient présents en tribunes pour supporter Wendie Renard et ses coéquipières. Certes, 15.000 spectateurs ont fait l’effort de se déplacer pour le choc de la D1 face au PSG, mais de manière générale, il n’a échappé à personne que le Groupama Stadium était trop grand pour l’équipe féminine de l’OL.

Un choc européen au Groupama Stadium. 🔴🔵



Réservez vos places pour notre ¼ de finale de Champions League ➡️ https://t.co/q4qV42leAU pic.twitter.com/mqVQfEYJD6 — OL Féminin (@OLfeminin) February 12, 2025

Michele Kang cherche donc toujours la bonne solution à l’avenir pour son équipe. Une chose est en tout cas certaine, il n’est pas question de construire un nouveau stade comme l’a confirmé Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, au site Olympique et Lyonnais. « C’est le centre d’entraînement qui est du côté de Meyzieu, point barre. Il n’y a pas autre chose. Un nouveau stade ? Pour moi, cela n’existe pas. Il n’y a pas de foncier et il n’y a pas de capacité à construire un nouveau stade. En termes de foncier disponible dans la Métropole, ce serait totalement déraisonnable et je l’ai expliqué à Michele Kang qui a eu l’intelligence de le comprendre très vite » a expliqué Bruno Bernard dans l'émission 'Tant qu'il y aura des Gones' avant de conclure.

Quel stade pour l'OL féminin ?

« Les projets de Michele Kang concernent des stades existants, plutôt que de créer quelque chose de nouveau. Quel stade pour l’OL féminin ? Il faut l’inviter elle, mais si quelque chose doit être amélioré ou construit, ce sera sur de l’existant. Y a-t-il le public pour les féminines ? Actuellement, il y a un problème de stade car venir à Décines voir les filles dans un stade énorme, c’est compliqué. Il y a des gros matchs qui attirent, mais les matchs de D1 où l’OL gagne 7-0… même moi, je ne regarde pas ces matchs » a révélé l’homme politique écologiste, fermement opposé à la construction d’un nouveau stade à Lyon. Michele Kang va donc maintenant devoir choisir dans les stades qui existent déjà : Gerland, Lyon-la-Duchère ou encore Vénissieux par exemple.