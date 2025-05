OL ‍: Un nouveau coup dur à 6 millions d'euros

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté à Anderlecht avec une option d’achat à 6 millions d’euros en janvier dernier, Adryelson n’a pas convaincu le club belge. Le défenseur de 27 ans va donc revenir à l’OL cet été.

Au contraire de Lucas Perri, le défenseur brésilien Adryelson ne s’est jamais imposé comme un titulaire à l’Olympique Lyonnais depuis son transfert en provenance de Botafogo en janvier 2024 pour 4 millions d’euros. Le défenseur est d’abord reparti au Brésil en prêt, avant d’effectuer une demi-saison à Anderlecht. Prêté en Belgique depuis janvier dernier, il n’a disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues et rarement comme titulaire.

🚨🆕 #Anderlecht 🇧🇷 ➖#TransferNews

Anderlecht is unlikely to exercise the purchase option for Adryelson. pic.twitter.com/28mffnmc6x — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 6, 2025

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, les dirigeants d’Anderlecht ont rapidement tranché l’avenir d’Adryelson. Sans surprise, le défenseur brésilien ne sera pas recruté par le club belge à l’issue de la saison, malgré une option d’achat raisonnable à hauteur de 6 millions d’euros. Une mauvaise nouvelle de plus pour l’OL puisque dans le contexte économique actuel du club rhodanien, on imagine que John Textor n’aurait pas craché sur cet argent. En plus de ne pas percevoir d’argent dans ce deal, l’Olympique Lyonnais va récupérer un joueur en total manque de confiance et par conséquent quasiment invendable lors du prochain mercato estival.

Anderlecht n'achètera pas Adryelson

Les problèmes s’accumulent pour les Gones, qui tenteront tout de même de trouver une porte de sortie à Adryelson lors du prochain mercato. Pour rappel, l’OL avait poussé l’ancien défenseur de Botafogo vers la sortie pour une raison bien précise en janvier dernier : libérer une place d’extra-communautaire et permettre ainsi à John Textor d’enregistrer auprès de la Ligue le contrat de Thiago Almada. Un problème qui va de nouveau se poser l’été prochain et qui incitera forcément l’OL à faire partir une fois de plus Adryelson, en prêt si cela est nécessaire.