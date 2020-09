OL : Un mercato sans renfort, l'idée choc pour Lyon !

Dans : OL.

D'ici le 5 octobre, date de la fin du mercato estival, il devrait y avoir du mouvement au sein de l'effectif lyonnais. Avec des départs spectaculaires.

L’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre sa première saison sans jouer une coupe d’Europe, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un bail. Cela veut donc dire que l’effectif de Rudi Garcia aura moins de matchs à jouer en 2020-2021. Sur le plan financier, Jean-Michel Aulas sait qu’il va devoir vendre des joueurs, et les mêmes noms reviennent sans cesse, tandis que les pistes pour des renforts ne sont guère nombreuses et excitantes pour les supporters. Mais, dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou estime lui que l’OL peut alléger son effectif, y compris en vendant des cadres, sans que cela plombe le club rhodanien. L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est même très franc dans Le Progrès, il suggère à Jean-Michel Aulas une idée spectaculaire et qui risque de ne pas faire l’unanimité.

« On n’en parle pas beaucoup, mais il va forcément se passer des choses dans le mercato de l’OL. Aujourd’hui, il est impossible de savoir ce que sera l’effectif en octobre. Sans coupe d’Europe, ils perdront 2 à 3 de leurs gros joueurs. On pense bien sûr à Dembélé, Aouar et Memphis. Je ne suis pas sûr qu’il y ait besoin de recruter. Un effectif d’une vingtaine de joueurs peut permettre de faire une bonne saison », explique Sidney Govou, qui ne considère pas comme obligatoire la signature d’un ou de deux renforts d’ici le 5 octobre. Même si financièrement cela peut aider l’Olympique Lyonnais, on voit mal le président de l’OL de reste les bras croisés lors du mercato, surtout que Juninho et Benoit Cheyrou bossent sur des dossiers et pas seulement pour passer le temps.