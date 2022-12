OL : Un mercato de feu, la clim' arrive !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lundi après-midi, John Textor est officiellement devenu l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais.

Après plus de six mois de négociations, tout est enfin bouclé. Lundi dans le courant de l’après-midi, John Textor est officiellement devenu le propriétaire de l’OL. Une très bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas, qui n’a pas caché sa satisfaction après cette officialisation. « C'est un grand jour pour l'OL. Nous avons mené à bien cette opération tout à fait exceptionnelle qui a mis un peu plus de temps qu'imaginé au départ. John Textor a su trouver les structures qui vont permettre à l'Olympique lyonnais de se retrouver dans la holding Eagle » s’est réjoui lundi le président du club rhodanien. Dès le mercato hivernal, Laurent Blanc et les supporters de l’OL pourraient voir les premiers effets bénéfiques du rachat du club par John Textor, l’homme d’affaires américain ayant promis des moyens dès ce mois de janvier pour renforcer l’équipe, actuellement huitième de Ligue 1.

L'OL pas si actif que ça au mercato d'hiver ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Pourtant, selon So Foot, il n’est pas si certain que l’Olympique Lyonnais se renforce de manière considérable dès le mercato hivernal. « L’équipe rhodanienne aurait bien besoin de nouvelles têtes. Laurent Blanc a d’ailleurs commencé à faire comprendre à sa direction qu’il lui fallait du sang neuf (…) Dur de savoir si le pouvoir d’achat de l’OL va être démultiplié pour le prochain mercato. À moyen terme, l’objectif sera d’abord de redresser la situation financière. Même si John Textor se veut plutôt rassurant concernant la puissance économique de ses associés, notamment Ares Management et Josh Harris, dont la fortune est évaluée à 5,5 milliards de dollars et propriétaire d’une franchise de NBA (76ers) ainsi que d’une équipe de NHL (Devils) » peut-on lire sur le site de So Foot, où l’on s’interroge sur le déroulé des mois à venir du côté de l’Olympique Lyonnais après le rachat du club par John Textor. Laurent Blanc a fait sa liste au Père Noël, reste à voir si ce dernier, qui porte maintenant le nom de Textor à l’OL, saura exaucer ses vœux.