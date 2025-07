OL ‍: Un mercato au rabais, Fonseca annonce la couleur

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la victoire en amical contre Villefranche (1-0) ce samedi, Paulo Fonseca s’est exprimé sur le mercato de l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur des Gones a confirmé la tendance selon laquelle le club rhodanien doit composer avec certaines limites financières.

Dans la situation de l’Olympique Lyonnais, son succès en amical contre Villefranche (National) ce samedi passe clairement au second plan. L’essentiel de son actualité concerne avant tout sa santé financière après le verdict de la commission d’appel de la DNCG. Finalement maintenu en Ligue 1 la semaine dernière, le club rhodanien doit néanmoins se serrer la ceinture pendant ce mercato estival. D’autres ventes importantes sont à prévoir et la direction ne se lancera pas sur des dossiers trop onéreux.

🗨 « J'ai fait un mix d'expérience et de jeunesse »



🎙 Après #OLFCVB, notre coach Paulo Fonseca est revenu sur le match face à Villefranche et s'est exprimé sur la performance des jeunes 🦁🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) July 19, 2025

Les questions posées à Paulo Fonseca après la rencontre ont donc surtout tourné autour des soucis financiers de l’Olympique Lyonnais. « J'ai toujours été tranquille avec ça, je suis resté confiant, a rassuré le coach portugais dans des propos relayés par Olympique-et-lyonnais. Les premiers jours étaient évidemment difficiles, car on ne savait pas ce qu'il allait arriver. Mais après, nous avons commencé à travailler afin d'avoir une bonne équipe. Je suis coach, pas financier. Je comprends les restrictions. »

« De jeunes footballeurs vont venir »

« Je m'attends à des arrivées, mais jusqu'à maintenant, je suis satisfait du groupe. Tout le monde comprend que de jeunes footballeurs vont venir. On a des cibles, on sait ce que l'on veut, mais il faut encore travailler à leur venue. Nous avons des besoins dans tous les secteurs. Je n'ai pas peur de perdre des éléments importants. On a une vraie équipe, mais il nous faut repartir de zéro. Je crois qu'à la fin, nous serons compétitifs pour entamer la saison », a positivé Paulo Fonseca, prêt à relever le défi avec moins de joueurs confirmés au sein de son effectif.