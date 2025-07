OL ‍: Un Lyonnais discute avec la Roma, ce n'est pas Mikautadze

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Libre de tout contrat, Nicolas Tagliafico reste dans le flou concernant son avenir. Poursuivra t-il à l'OL ou ira t-il voir ailleurs ? Tout porte à croire qu'il rejoindra un nouveau club cet été. La Roma s'est déjà positionnée sur lui.

Joueur de l'Olympique Lyonnais jusqu'au 30 juin dernier, Nicolas Tagliafico est désormais un joueur libre. Le latéral argentin sonde le marché et explore toutes les pistes en vue de la saison prochaine. Rester à Lyon serait presque une option si les Rhodaniens étaient assurés d'évoluer en Ligue 1 et en Ligue Europa. Mais, la situation financière complexe des Gones envoie logiquement Tagliafico à l'étranger. Le FC Séville est arrivé en premier dans le dossier mais le joueur argentin a préféré décliner la proposition des Sévillans, aussi décevante sur le salaire que sur le projet sportif (Séville a fini le dernier championnat d'Espagne à la 17e place).

La Roma convoite Tagliafico

De quoi ouvrir la porte à l'AS Roma, qui est souvent cité pour récupérer Georges Mikautadze. Cinquième de Serie A la saison dernière et qualifié pour la Ligue Europa, le club romain a entamé des discussions avec Nicolas Tagliafico selon le site Tuttomercatoweb. Un accord est largement trouvable entre les deux parties. Même si les Giallorossi ont plus besoin d'un latéral droit dans l'immédiat, l'arrière gauche argentin sera un renfort d'expérience à bas prix pour Gasperini.

De son côté, Tagliafico peut s'y retrouver en terme de rémunération et de projet sportif. A Rome, il serait en bonne compagnie avec plusieurs compatriotes tels Leandro Paredes et Paulo Dybala notamment. Le joueur de 32 ans a toutes les cartes en main pour faire son choix et s'offrir une quatrième aventure européenne après Murcie en Espagne, l'Ajax et bien sûr l'OL.