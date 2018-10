OL : Un lieu de prière au Groupama Stadium pour les footballeurs et les artistes !

Dans : OL, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a annoncé ce vendredi midi que désormais les sportifs et les artistes qui seront présents au Groupama Stadium auront accès à un lieu de prière. Histoire de ne froisser personne, cet endroit sera bien évidemment multiconfessionnel et a reçu l'assentiment du Cardinal de Lyon, du Grand Rabbin de la capitale des Gaules et de l'Imam de Villeurbanne. De tels lieux existent déjà dans plusieurs stades européens.

« L’Olympique Lyonnais propose désormais aux sportifs et aux artistes qui joueront ou se produiront au Groupama Stadium, un Espace de Recueillement multiconfessionnel. Cet espace situé à proximité immédiate des vestiaires et des loges a été conçu avec un souci de sobriété, sans artefact ni symbole religieux, pour permettre à chacun, croyant ou non, de se recueillir. Inspiré par la figure Marie emblématique pour les lyonnais qui est présente dans la Bible et le Coran, cet Espace de Recueillement a été réfléchi en concertation notamment avec le Cardinal, le Grand Rabbin de Lyon, l’Imam de Villeurbanne, ou leurs représentants, dans un esprit œcuménique, d’ouverture et de rassemblement symbolisé par les quelques versets du Coran (en français et en arabe), de la Bible et de la Torah (en français et en hébreux) qui ornent un mur », précise l'Olympique Lyonnais. Les dieux du football ont eux une place sur la pelouse.