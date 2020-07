OL : Un latéral ciblé, Lyon se frotte à Manchester City

Dans : OL.

Durant ce mercato estival, la priorité absolue de l’Olympique Lyonnais est clairement de recruter un défenseur central de top niveau européen.

L’idée est de trouver le complément parfait de Jason Denayer. Mais avant de penser à recruter, Lyon va devoir vendre afin d’alléger sa masse salariale et éviter les embouteillages. Marcelo et Fernando Marçal ne seront pas retenus. Un constat également valable pour Rafael et pour Kenny Tete au poste de latéral droit. D’autant plus que selon la presse belge, l’Olympique Lyonnais aimerait beaucoup recruter un très jeune joueur au profil prometteur afin de devenir la doublure de Léo Dubois dans les semaines à venir.

Et pour cause, HLN affirme que l’Olympique Lyonnais est très intéressé par le profil d’Issa Kaboré, latéral droit de 19 ans évoluant au KV Mechelen (D1 belge). Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL n’est pas tout seul sur les rangs puisque Manchester City s’est également renseigné sur la situation de Kaboré, dont la valeur marchande est estimée à moins de 2 ME. En fin de contrat en 2021, le joueur pourrait être officiellement vendu cet été… à condition d’être prêté un an à Mechelen dans la foulée. C’est effectivement la condition imposée par la direction du club belge. Ce scénario pourrait totalement convenir à l’OL, qui verra Rafael partir libre de tout contrat dans un an. Reste maintenant à voir si la préférence du joueur ira au club rhodanien, où il aura une chance de bénéficier d’un temps de jeu important en 2021, ou s’il se laissera convaincre par le projet de Pep Guardiola à Manchester City, où la concurrence sera bien évidemment beaucoup plus féroce.