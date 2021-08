OL : Un latéral belge dans le collimateur de Juninho ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'impatience commence à grimper du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais où on attend désormais des renforts au mercato. En quête de renforts défensifs, c'est désormais Maxime Busi qui serait sur les tablettes de Juninho.

Avant même la tempête provoquée par la mise au placard de Marcelo, il était clair que l’Olympique Lyonnais devait encore se renforcer sur le plan défensif. Et parmi les nombreuses pistes évoquées pour rejoindre le collectif de Peter Bosz, il faut désormais ajouter le nom de Maxime Busi. Agé de 21 ans, le latéral droit belge s’est fait remarquer sous le maillot de Charleroi avant de signer à Parme en octobre 2020 moyennant près de 7 millions d’euros. Lié encore quatre ans avec le club italien, avec qui il a joué 24 matchs de Serie A la saison passée, Maxime Busi serait dans le collimateur de Juninho et de l’OL, même si l’opération ne sera pas plus simple que celles déjà évoquées pour l'Olympique Lyonnais.

🇧🇪🇮🇹Infos #mercato:



Dossier Maxime #Busi : En #Ligue1, si départ de Youcef #Atal, l'#OGCNice est intéressé par un prêt, et pourrait se manifester. Lyon étudie aussi la faisabilité du dossier mais difficile car #Parma ne veut pas inclure d'option d'achat... À suivre. #SerieA #OL pic.twitter.com/MAt0PNajXg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 18, 2021

Parme refuse l'option d'achat pour Maxime Busi

Journaliste spécialiste du mercato belge, Sacha Tavolieri explique qu’effectivement l’Olympique Lyonnais, tout comme l’OGC Nice, pense au défenseur belge, mais que le club de Parme refuse de mettre une option d’achat dans le cadre de ce prêt. Pour l'instant, le dossier de Maxime Busi est donc dans l'attente d'une réflexion supplémentaire des dirigeants italiens, qui ont fait signer Busi jusqu'en 2025 et n'ont pas l'intention de le voir partir définitivement? Et cela même s'ils évolueront en Serie B cette saison après avoir terminé 20e et dernier la saison passée.