OL ‍: Un joueur menace John Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Transféré à Leeds United pour 16 millions d’euros cet été, Lucas Perri n’en a pas terminé avec John Textor. L’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais poursuit l’Américain en justice pour des arriérés de paiements concernant son passage à Botafogo.

Nouvelle affaire pour John Textor. Que les supporters de l’Olympique Lyonnais se rassurent, leur club n’est pas concerné même si le plaignant n’est autre que Lucas Perri. Selon les informations du média O Globo, le gardien transféré à Leeds United cet été a déposé une plainte contre le Botafogo de l'Américain jeudi.

Le Brésilien s’est adressé à la 65e Cour du Tribunal du Travail de Rio de Janeiro afin de réclamer des arriérés de paiements estimés à près de 440 000 euros. Dans le détail, Lucas Perri demande le versement d’une prime à la signature répartie sur la durée de son contrat (plus de 189 000 euros), des arriérés de salaire sous forme de droits d’images, un treizième mois, des vacances non rémunérées, un fonds de garantie pour les employés au Brésil ainsi que des indemnités et pénalités activées si le club rompt ou ne respecte pas le contrat signé.

Pas d'accord à l'amiable

Toutes ces infractions se seraient déroulées entre janvier 2024 et août 2025 d’après les avocats de Lucas Perri, qui ont bien tenté de trouver un accord à l’amiable avec le club brésilien dont John Textor reste le propriétaire. Mais le clan du gardien n’étant pas parvenu à s’entendre avec Botafogo, c’est par la justice que le plaignant compte obtenir gain de cause. Le feuilleton s’annonce assez long puisque la première audience est prévue le 5 novembre 2025. En attendant, Lucas Perri va se concentrer sur ses débuts à Leeds United. Les Peacocks ne comptent que quatre points en trois journées de Premier League, avec cinq buts encaissés par leur nouveau portier.