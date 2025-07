OL ‍: Un joueur acheté 11ME pour payer les salaires à Botafogo ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor semble vouloir régler ses comptes avec la DNCG et la France en se présentant comme la victime d'un complot alors qu'il prétend avoir toujours géré l'Olympique Lyonnais en bon père de famille. Mais les langues se délient.

En janvier 2023, alors que John Textor venait de prendre les commandes de l'Olympique Lyonnais après l'avoir racheté à Jean-Michel Aulas, l'OL avait recruté pour 11 millions d'euros Jeffinho, jeune attaquant brésilien qui appartenait à Botafogo, autre équipe appartenant à l'homme d'affaires américain. Un an plus tard, Jeffinho était prêté à Botafogo avant de définitivement repartir vers l'équipe brésilienne pour 5,3 millions d'euros. N'ayant pas marqué les mémoires du côté du Groupama Stadium, le natif de Volta Redonda a probablement été utile à la gestion comptable de Botafogo. C'est du moins ce qu'affirme, sur X, Malekao, supporter de l'OL, actionnaire du club rhodanien et avocat de formation.

Ayant pris connaissance des propos de John Textor concernant les critiques qui lui sont faites sur sa gestion de l'Olympique Lyonnais, le fan de l'OL est sorti de ses gonds. « C’est impossible de répondre à autant de mensonges et de mauvaise foi, c’est hallucinant. Je vais prendre un seul exemple, selon une source interne au club à l’époque, Jeffinho aurait été vendu à l’OL 11M pour payer les salaires de Botafogo. Textor est un bon communicant, il tente le coup de force pour récupérer Botafogo sans payer les conséquences de sa gestion abominable à l’OL », explique Malekao, sidéré de l'attitude véhémente de celui qui été poussé loin de l'Olympique Lyonnais afin d'éviter au club d'être rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. S'il est vrai que le transfert de Jeffinho a juste servi de crédit à Botafogo pour payer ses salaires, il y a de quoi être sous le choc.