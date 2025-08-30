OL ‍: Un jeune ailier argentin affole Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL va devoir cravacher pour améliorer son secteur offensif au mercato. Il faut trouver un attaquant pour remplacer Mikautadze mais aussi renforcer les ailes. Pour cette deuxième tâche, les Lyonnais foncent à Bologne où les attend Benjamin Dominguez.

L'heure n'est plus à l'optimisme pour l'Olympique Lyonnais. Malgré les deux succès pour démarrer le championnat, l'effectif de Paulo Fonseca inquiète les supporters. Avec le départ acté de Georges Mikautadze, l'attaque lyonnaise semble plus limitée que jamais pour la saison à venir. Il ne sera pas simple de tenir la distance sur toute la saison, en Ligue 1 comme en Ligue Europa. Au-delà d'un nouvel avant-centre, l'OL doit aussi dénicher au moins un ailier supplémentaire pour épauler le talentueux Malick Fofana. Le coup parfait est peut-être en Italie pour Matthieu Louis-Jean et ses équipes.

L'OL affronte la Roma pour un ailier argentin

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Lyon s'intéresse à l'ailier gauche argentin Benjamin Dominguez. Âgé de 21 ans, il évolue à Bologne depuis 2024. Auteur de 4 buts la saison passée, il a été de plus en plus utilisé au fil de la saison. Petit format (1m72), c'est un très bon dribbleur qui a enchanté les supporters du lauréat de la dernière Coupe d'Italie. Il fait partie des jeunes talents susceptibles d'intégrer l'équipe d'Argentine à moyen terme et notamment au Mondial 2026. Cependant, l'OL n'est pas seul sur les rangs de Benjamin Dominguez.

Info de @DiMarzio : L'OL suivrait la piste du jeune ailier gauche de 21 ans Benjamín Domínguez 🇦🇷 qui évolue à Bologne. La Roma est également dans le coup... #Dominguez pic.twitter.com/fNQ3PVGLXl — Peuple du Rhône (@PeupleduRhone) August 29, 2025

L'Argentin est convoité par l'AS Roma qui foncera sur lui en cas d'échec du transfert de l'ailier Tyrique George (Chelsea). Le joueur de 21 ans réclame plus de temps de jeu qu'à Bologne et ira dans le club qui lui donnera les meilleures garanties sur ce point. Toutefois, la concurrence romaine n'arrange pas les Gones sur le plan financier puisqu'elle engendre mécaniquement une hausse de prix. Lyon sera t-il en mesure de recruter Dominguez en plus d'un avant-centre pour lundi au plus tard ? Pas sûr même avec la vente de Mikautadze.