OL ‍: Un international brésilien relancé en plein mercato

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Utilisé irrégulièrement la saison dernière à l'Olympique Lyonnais, Abner Vinicius est en train de prendre une place importante dans la tête de Paulo Fonseca. Au terme d'une préparation estivale réussie, son entraîneur envisage même de le repositionner sur le terrain.

La préparation estivale, au milieu d'un été chamboulé par des événements qui ont failli envoyer l'OL en Ligue 2, a permis à certains joueurs de montrer qu'ils savaient répondre présents. Les cinq matchs amicaux réalisés par le club rhodanien ont donné matière à Paulo Fonseca de faire un état des lieux sur son effectif et sur la formation qu'il allait pouvoir mettre en place à l'approche du premier match de Ligue 1 face à Lens. Parmi ceux qui se sont distingués, on retrouve notamment Abner Vinicius. À un an de la Coupe du monde 2026, le latéral gauche brésilien a voulu montrer à son entraineur qu'il avait le niveau pour obtenir plus de temps de jeu que la saison dernière. Au point de pousser son coach à une réflexion sur son utilisation.

Abner Vinicius repositionné pour combler un manque

Hormis le premier match amical de cet été face au RWDM Brussels, Abner Vinicius a été titularisé à chaque fois, jouant d'ailleurs l'intégralité de trois de ces rencontres. Dans la tête de Paulo Fonseca, un nouveau plan s'est d'ailleurs dessiné, indique Le Progrès. L'entraineur portugais le considère tellement « polyvalent et intéressant » qu'il n'exclut pas de le faire jouer plus haut sur le terrain. En cas de repositionnement sur le front de l'attaque, l'international auriverde aurait certainement plus de chances de jouer, étant donné que son poste de prédilection sera majoritairement occupé par Nicolas Tagliafico.

Surtout, le secteur offensif étant assez dépourvu de joueurs d'ailes avec seulement trois joueurs capables d'évoluer à ces postes, dont un Malick Fofana sur le départ, Abner Vinicius pourrait trouver le temps de jeu dont il a besoin pour taper dans l'œil de Carlo Ancelotti et gagner sa place pour le prochain Mondial.