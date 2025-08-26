OL ‍: Un indésirable fait un sale coup

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne manque pas de dossiers à gérer en cette fin de marché des transferts. Le club rhodanien aimerait toujours pouvoir compter sur le départ de Paul Akouokou.

L'OL a parfaitement démarré son exercice en Ligue 1 et compte bien continuer sur sa lancée dans les prochaines semaines. Mais voilà, les Gones ne sont pas à l'abri de perdre certains joueurs en cette fin de marché des transferts. Georges Mikautadze ou encore Malick Fofana pourraient partir, eux qui possèdent une belle valeur marchande. Pour ne rien arranger, des joueurs qui sont invités à partir peinent à le faire. C'est notamment le cas de Paul Akouokou. Si le Real Saragosse est chaud pour le récupérer, le joueur de l'OL fait quelque peu trainer les choses...

Akouokou met l'OL dans une situation délicate au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Selon les informations du Progrès, le milieu de terrain n'est en effet pas pressé de partir et bloque les négociations avec le club espagnol. Une situation qui met l'OL dans l'embarras, car le club rhodanien sera contraint de réintégrer le joueur ivoirien en cas d'échec de son transfert. Le problème est que Lyon ne pourra pas se permettre de résilier le contrat de Paul Akouokou. Une telle possibilité est jugée trop chère par l'Olympique Lyonnais, alors que le contrat du natif d'Abidjan se termine en juin 2027. L'OL va donc croiser les doigts pour le départ du joueur de 27 ans, sous peine d'avoir un casse-tête de plus à gérer. Les fans et observateurs lyonnais ne sont sans doute pas au bout de leurs peines en cette fin de mercato estival. Mais des arrivées sont encore espérées. Elles seront faites surtout en fonction des départs. Paulo Fonseca doit en attendant préparer le choc du week-end prochain face à l'OM au Groupama Stadium.