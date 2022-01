OL : Un groupe décimé pour affronter l'OM

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais a communiqué ce lundi soir son groupe de joueurs pour affronter l’OM en match en retard mardi au Groupama Stadium.

Peter Bosz doit composer avec un groupe décimé par les absences. Lucas Paqueta et Karl Toko-Ekambi sont en sélection tandis que Damien Da Silva et Tino Kadewere sont suspendus. De leur côté, Moussa Dembélé, Jason Denayer, Jeff Reine-Adelaïde et Houssem Aouar sont suspendus. Enfin, les deux dernières recrues du mercato hivernal Tanguy Ndombele et Romain Faivre ne sont pas qualifiées.

Le groupe lyonnais pour affronter Marseille, ce mardi à 21h ! 🦁🔴🔵#OLOM #AliExpress pic.twitter.com/6wnicdMmz0 — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022

Gardiens : Lopes, Pollersbeck, Bonnevie

Défenseurs : Dubois, Gusto, Boateng, Diomandé, Lukeba, Emerson, Henrique, Lomani

Milieux : Bonnet, Caqueret, Keita, Shaqiri, Thiago Mendes

Attaquants : Barcola, Cherki, Sounni