OL : Un gros coup de bluff à 25 ME signé Juninho ?

Dans : OL.

Il y a quelques jours, Juninho affirmait que l’OL n’était pas intéressé par le recrutement d’un attaquant axial lors du mercato estival.

Aux yeux du directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, un recrutement en pointe n’est pas nécessaire dans la mesure où les Gones comptent sur Islam Slimani, Tino Kadewere ainsi que sur Moussa Dembélé, de retour de prêt de l’Atlético de Madrid. Au cours de la même interview, Juninho faisait ainsi savoir que l’OL allait concentrer ses forces sur l’achat d’un ou deux ailiers très rapides, un profil qui manque au sein de l’effectif de Peter Bosz. Cette déclaration d’intention peut toutefois ressembler à un énorme coup de bluff car selon la presse belge, Lyon est toujours très à l’affût dans le dossier Paul Onuachu, le sérial buteur du KRC Genk.

Lyon toujours sur Onuachu ?

Le site Voetbalkrant remet ce mardi une pièce dans la machine en faisant savoir que l’Olympique Lyonnais suit avec beaucoup d’attention l’évolution du dossier Paul Onuachu, auteur de 35 buts toutes compétitions confondues cette saison dont 29 en Jupiler Pro League. Le FC Séville est également intéressé par le puissant buteur nigérian, dont la cote ne cesse de grimper au fil des semaines. Pour l’heure, son nom n’a pas encore été associé à des clubs de Premier League. Mais au vu de son profil de buteur à la fois efficace, puissant et rapide, cela ne devrait tarder. Le KRC Genk se montre pour l’instant inflexible sur le montant du transfert de Paul Onuachu, que les dirigeants belges ont estimé à 25 ME. De toute évidence, l’Olympique Lyonnais ne bougera pas à ce prix-là. Mais si aucune offre ne venait à arriver sur le bureau du président Peter Croonen, alors Genk pourrait se résoudre à faire un effort en diminuant ses exigences. C’est à ce moment que Lyon et Séville pourraient dégainer une proposition officielle.