OL ‍: Un gros chèque venu d'Arabie Saoudite ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation de Rayan Cherki affole l’Europe. En Angleterre, plusieurs clubs sont prêts à foncer sur le meneur de jeu de l’OL. C’est le cas de Manchester United mais aussi de Tottenham et de Newcastle.

Qui n’est pas intéressé par Rayan Cherki ? Plutôt que de citer les clubs qui suivent la situation du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, il serait sans doute plus simple de savoir qui n’est pas à l’affût. Il faut dire que l’aubaine est belle pour les clubs européens de récupérer un top joueur de seulement 21 ans pour une somme correcte, à savoir 22 millions d’euros. Surtout, le suspense a pris fin il y a quelques jours sur l’avenir de l’international espoirs français, lequel a officialisé son départ de l’OL. Il ne reste plus qu’à savoir où évoluera Rayan Cherki la saison prochaine. A en croire les informations du site TeamTalk, il y a fort à parier que ce sera en Angleterre.

Newcastle et Tottenham sont chauds sur Cherki

Car en Premier League, la cote du joueur de l’OL n’a jamais été aussi élevée. Manchester United est sur les rangs, comme indiqué ces dernières heures par Le Progrès, mais ce n’est pas tout. Tottenham a également manifesté un fort intérêt pour Rayan Cherki au cours des dernières heures… au même titre que Newcastle. Les Magpies, qui disposent de moyens financiers colossaux grâce à la puissance de l’Arabie Saoudite, pourraient dégainer une offre pour tenter de rafler la mise. Outre les géants anglais auquel il faut d’ailleurs rajouter Manchester City, TeamTalk nous apprend que l’Atalanta Bergame et le Bayern Munich font également partie de la longue liste de prétendants de Rayan Cherki.

Cherki fait ses adieux à l'OL dans une émouvante vidéo https://t.co/iSWx31DOhP — Foot01.com (@Foot01_com) May 19, 2025

L’OM et le PSG ont même été cités, cette fois par le journaliste Ekrem Konur. Mais dans un cas comme dans un autre, la destination semble improbable : Paris ne souhaite plus se positionner sur le joueur après l’échec des négociations l’été dernier. Quant à Marseille, un tel transfert semble aujourd’hui improbable, Rayan Cherki n’ayant sans doute pas envie de trahir son club formateur pour signer chez un concurrent direct. Les prochains jours seront sans doute cruciaux pour l’avenir du joueur lyonnais, lequel aimerait vite prendre sa décision pour entamer la saison prochaine du meilleur pied possible.