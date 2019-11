OL : Un gros chèque pour Dembélé, MU est OK

Dans : OL.

Cet hiver, le mercato sera délicat à gérer pour l’Olympique Lyonnais. En effet, plusieurs joueurs importants de l’effectif risquent d’être sollicités.

Auteur d’un gros début de saison, Memphis Depay devrait, sauf tremblement de terre, rester à Lyon jusqu’à la fin de la saison. La situation est en revanche un peu plus floue concernant Moussa Dembélé. Et pour cause, l’ancien international espoirs français figure dans le viseur de plusieurs écuries de Premier League, et son cas divise en interne. En cas de gros chèque, Jean-Michel Aulas pourrait céder dès le mercato hivernal. Une situation dont Manchester United, régulièrement associé à l’ancien attaquant du Celtic Glasgow, souhaiterait profiter selon les informations d’ESPN.

Le média affirme en ce début de semaine que les Red Devils ont toujours Moussa Dembélé dans le viseur. En quête d’un renfort offensif en janvier, l’équipe dans laquelle évolue notamment Paul Pogba cible le Lyonnais, mais également Jadon Sancho ou encore Erling Haaland. Problème : les attaquants du Borussia Dortmund et de Salzbourg n’ont aucune chance de bouger en hiver… contrairement à Dembélé. De plus, le média affirme que Manchester United est prêt à signer un gros chèque pour renforcer son secteur offensif, à condition bien-sûr qu’il soit utilisé afin de recruter un jeune joueur, lequel s’inscrirait dans un projet à long terme avec MU. A 23 ans, Moussa Dembélé coche toutes les cases. Reste à voir ce qu’en pensent Jean-Michel Aulas et Juninho…