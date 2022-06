OL : Un entraîneur s'oppose à Bosz pour Boateng

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré une première saison décevante à l’Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng garde les faveurs de l’entraîneur Peter Bosz. Mais le défenseur central ne sera pas retenu et le coach de Trabzonspor Abdullah Avci compte bien en profiter.

Parmi les nombreux départs annoncés du côté de l’Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng arrive en tête de liste. Le défenseur central recruté l’été dernier n’a pas du tout répondu aux attentes sur et même en dehors du terrain. A ses performances largement insuffisantes, il faut effectivement ajouter son comportement critiqué en interne. L’Allemand a été impliqué dans plusieurs altercations avec ses coéquipiers qui, à l’image de la direction, ne se plaindraient pas s’il venait à partir dès cet été.

Bosz veut garder Boateng

Finalement, l’un de ses rares alliés à Lyon se nomme Peter Bosz, qui avait exprimé le souhait de le garder. « Il a eu le même problème que moi au début. Ça faisait 30 ans que je n’avais pas parlé français tous les jours, rappelait le technicien dans Le Progrès le mois dernier. Jérôme est venu après moi, ce n’était pas facile. S’il fait une bonne préparation, il pourra faire une belle seconde saison. On n’était pas régulier en début de saison. On a pris Jérôme, on avait Jason Denayer, deux joueurs expérimentés dans l’axe. C’était pour trouver la régularité. »

🔥 Trabzonspor est en pourparlers avec Jerome Boateng.

🔗@hasantuncel61 pic.twitter.com/8UboK2xRhy — Trabzonspor France 🇫🇷🏆 (@Trabzonspor_FR) May 30, 2022

Pas sûr que le club rhodanien soit du même avis, surtout si Trabzonspor se manifeste pour recruter Jérôme Boateng. Cette semaine, le média local Fotomaç révélait une possible approche du champion de Turquie. Un intérêt confirmé par le coach Abdullah Avci. « Son nom est revenu, a reconnu l’entraîneur turc. Nous sommes en train de revoir sa situation récente. C’est un joueur qui peut être bon s’il n’a pas de blessure. » En étudiant sa saison, Trabzonspor s’apercevra que le défenseur central n’est plus le roc connu au Bayern Munich.