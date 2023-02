OL : Un défenseur prolonge à Lyon jusqu'en 2027

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a confirmé la prolongation de son jeune défenseur Achraf Laaziri, lequel est désormais lié avec l'OL jusqu'en 2027. De quoi réjouir Jean-Michel Aulas.

« L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation de contrat de son jeune défenseur, Achraf Laaziri, pour une saison, soit jusqu’au 30 juin 2027. Agé de 19 ans, l’ancien pensionnaire du Fath Union Sport (FUS) de Rabat s’était engagé pour 4 saisons avec l’OL en juillet dernier. Auteur de ses premières minutes avec l’équipe de National 2, Achraf Laaziri a ensuite découvert le groupe professionnel de Laurent Blanc lors des 2 stages à Murcie, puis Dubaï fin 2022. Le latéral gauche était également présent dans le groupe lors du 8ème de finale de Coupe de France remporté face à Lille, le 8 février dernier. L’Olympique Lyonnais se félicite de la prolongation d’Achraf Laaziri et rappelle que l’émergence de l’international U20 marocain correspond parfaitement aux attentes que s’étaient fixées à la fois le club et le FUS Rabat, lors de l’officialisation de leur partenariat en novembre 2019 », précise l’Olympique Lyonnais après l'officialisation de cet accord. « Achraf est un joueur prometteur. Grâce à cette prolongation, on lui donne la possibilité de progresser encore à l’OL. C’est également la traduction d’un partenariat fort et innovant avec le FUS Rabat et il nous semblait important de le concrétiser un peu plus. Je tiens à remercier et féliciter le FUS car il a détecté et formé un joueur talentueux, qui est aujourd’hui aux portes du groupe professionnel », ajoute Jean-Michel Aulas.