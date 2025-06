OL ‍: Un crack brésilien en échange d'Adryelson

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais n'est pas le plus simple à comprendre, John Textor impliquant ses clubs dans des opérations parfois dures à comprendre. Concernant Adryelson, cela est encore le cas.

Transféré de Botafogo à l'OL, puis prête au club brésilien, avant de revenir à Lyon et d'être de nouveau prêté, cette fois à Anderlecht, Adryelson ne restera pas à l'Olympique Lyonnais, alors qu'il a trois ans de contrat avec le club rhodanien. Depuis quelques jours, on prête l'intention à John Textor de transférer le défenseur brésilien de 27 ans au Grêmio. Une opération qui convient au joueur, mais qui donne lieu à des négociations intenses entre le club brésilien et Eagle Football Group. Pour financer cette opération, les dirigeants du Grêmio proposent deux modalités à John Textor. Il s'agirait d'abord de faire baisser la facture que Botafogo doit encore sur le transfert de Nathan Fernandes, vendu en février 2025 par le Grêmio pour 7,5 millions d'euros. Mais, un joueur serait également mis dans la balance.

Eagle Football Group au coeur des opérations de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gustavo Martins 53 (@_gustavomartins3)

Le Grêmio souhaite en effet intégrer Gustavo Martins à ce transfert d'Adryelson afin de ne pas avoir une somme trop importante à payer à l'Olympique Lyonnais, ou du moins à Eagle Football Group. Fernandinho do Cavaco, journaliste pour Rádio Primavera Guaíba, explique que le défenseur central brésilien de 22 ans, formé au Grêmio, n'est pas opposé à un transfert, alors qu'il a encore deux ans et demi de contrat, et a une valeur estimée à 3,5 millions d'euros par Transfermarkt. Reste à savoir si John Textor acceptera cette opération au moment où il a surtout besoin d'argent pour remplir les caisses de l'Olympique Lyonnais, et pas vraiment à faire baisser des prix en incluant des joueurs.