OL ‍: Un club richissime arrive à Lyon pour s'offrir Fofana

Après avoir vendu Rayan Cherki, l’OL aimerait en faire autant avec Malick Fofana. L’international belge a la Premier League a ses pieds et après Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United, un nouveau club est cité.

Cet été plus que jamais, les ventes de l’Olympique Lyonnais sont scrutées de près. La DNCG appréciera de voir que John Textor a déjà finalisé celle de Rayan Cherki à Manchester City pour plus de 40 millions d’euros. Un très gros transfert qui ne devrait pas être le seul pour le club rhodanien, qui souhaite également se séparer de Malick Fofana. Il faut dire que l’ailier belge, valorisé à hauteur de 50 millions d’euros par les Gones, a une cote d’enfer en Premier League. La preuve, Manchester United, Liverpool et Chelsea sont très intéressés et pourraient se livrer une intense bataille, susceptible d’ailleurs de faire grimper les enchères.

Mais selon les informations d’ESPN, les trois cadors du championnat anglais ne sont pas les seuls à s’intéresser de près à Malick Fofana. Le média nous apprend qu’un autre club richissime de la Premier League scrute la situation du Belge de l’OL de près, il s’agit de Newcastle. Les Magpies, détenus par l’Arabie Saoudite, n’ont rien raté de l’excellente saison de Malick Fofana, auteur de 11 buts et de 6 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues l’an passé. Des clubs moins huppés comme Tottenham, Everton ou encore Brighton sont également cités, mais Newcastle dispose clairement des moyens financiers nécessaires pour lutter avec les plus grosses écuries anglaises dans ce dossier.

Newcastle s'invite au dossier Malick Fofana

Reste maintenant à savoir comment ce dossier très particulier évoluera. Car si John Textor veut absolument vendre l’ancienne pépite de La Gantoise pour renflouer les comptes de l’OL, Malick Fofana est lui assez fermé à l’idée de quitter le Rhône pour l’instant. Au contraire, l’international belge a conscience des progrès qu’il doit encore effectuer et serait plutôt favorable à l’idée de rester une ultime année en Ligue 1 avant de faire le grand saut vers l’Angleterre. Mais si les enchères grimpent, aussi bien pour l’indemnité de transfert que pour le salaire du joueur à l’avenir, on imagine mal comment Malick Fofana et Lyon pourraient résister à la volonté (bientôt ?) commune d’un départ.