OL : Un capitaine éphémère sur le départ pour 8 ME, ce n'est pas Marcelo

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais est plus tourné vers les arrivées que vers les départs, mais cela n'empêche pas l'AS Roma de courtiser l'un de ses défenseurs.

Grâce à une fin d’année 2019 convaincante, l’AS Roma s’est hissée à la quatrième place de Série A. De quoi envisager une place en Ligue des Champions la saison prochaine, et le retour des ambitions à la Louve ? Cela en prend le chemin puisque le club de la capitale italienne aborde le mois de janvier avec le volonté de recruter dans plusieurs secteurs. En attaque avec les premières discussions pour le prêt de l’ancien lyonnais Mariano Diaz, totalement coincé au Real Madrid. En défense, c’est un actuel lyonnais qui intéresse l’AS Roma. Il s’agit de Kenny Tete, qui a récupéré un peu de temps avec les blessures à son poste, mais reste tout de même sur le départ face à la concurrence à son poste.

Le média local Siamo La Roma annonce en effet que le directeur sportif Gianluca Petrachi a ciblé l’international néerlandais, notamment pour sa capacité à jouer à droite comme au centre de la défense, et à bien bloquer le couloir dans les matchs au sommet. Un profil donc très défensif qui intéresse la Roma, qui suit de près le joueur acheté par 4 ME par l’OL en 2017, et qui en vaut désormais le double. L’été dernier, Jean-Michel Aulas réclamait 10 ME pour Kenny Tete. Le montant pourrait cette fois-ci être donc bien inférieur, même si l’OL se concentre actuellement plus sur les arrivées que sur les départs.