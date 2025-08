OL ‍: Un attaquant surprise attendu à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Longtemps dans l’attente, l’OL se montre enfin actif au mercato. Après avoir bouclé les arrivées de Kluivert, Tagliafico, Moreira et bientôt Morton ainsi que Sulc, encore deux recrues au minimum sont attendues.

Mercato a longtemps rimé avec départ avec réduction de la masse salariale à l’Olympique Lyonnais cet été. Thiago Almada, Cherki, Lacazette ou encore Veretout et Caleta-Car ont fait leurs valises. L’heure est venue de remplacer ce beau monde. Les Gones ont déjà officialisé les arrivées de Nicolas Tagliafico, Ruben Kluivert et d’Afonso Moreira et deux joueurs vont suivre : Tyler Morton, recruté en provenance de Liverpool et Pavel Sulc, du Viktoria Plzen.

OL : Accord total, Lyon paie 10 ME pour Tyler Morton https://t.co/ZazMkZWNPk — Foot01.com (@Foot01_com) August 2, 2025

Des renforts qui ne seront pas les derniers de l’été à Lyon, où l’entraîneur Paulo Fonseca a confirmé après la défaite 2-1 contre le Bayern Munich qu’il attendait encore au moins deux renforts. Selon les déclarations du coach lyonnais relayées par L’Equipe, Paulo Fonseca attend encore un gardien pour compenser le départ de Lucas Perri à Leeds, mais aussi un joueur offensif. Car si la venue de Pavel Sulc va permettre de renforcer un secteur de jeu sinistré par les nombreux départs, cela ne suffira pas à combler l’entraîneur portugais des Gones.

Paulo Fonseca attend un attaquant à l'OL

Un joueur offensif est donc encore attendu pour étoffer la concurrence à l’OL, où Georges Mikautadze est encore bien seul pour espérer une saison de très haut niveau. L’identité de cette recrue surprise dans le secteur offensif est un mystère, mais son profil se dessine. Il s’agira à priori d’un numéro neuf amené à devenir la doublure de l’international géorgien. Reste à voir si en plus de ce remplaçant à venir dans l’axe de l’attaque, Lyon cherchera un ailier supplémentaire d'ici au 31 août. La réponse dépend sans doute de l’issue du dossier Malick Fofana, que l’on annonce sur le départ depuis plusieurs semaines mais qui n’a pour l’instant pas quitté Lyon malgré des convoitises un peu partout en Europe et une valeur marchande très haute estimée à plus de 40 millions d’euros.