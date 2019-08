OL : Un arrière gauche en panic-buy au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

Dans une grosse semaine, l’Olympique Lyonnais reprendra son pain quotidien avec la reprise du championnat face à Monaco.

Un premier match qui sera forcément très attendu avec le changement d’entraineur et les bouleversements au sein de l’effectif. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que la préparation ait rassuré les fans. La victoire heureuse face à Arsenal, et la défaite assez nette contre Liverpool, ont permis de pointer du doigt de gros problèmes, dans l’animation offensive, mais aussi sur le côté gauche de la défense. En plus de cela, Fernando Marçal, qui devait occuper ce poste en l’absence de Youssouf Koné qui revient de vacances ce vendredi, s’est blessé contre les Reds, après s’être montré bien peu rassurant. De quoi provoquer une faiblesse ? Oui, selon Sylvinho.

« On a un problème car on n’a plus d’arrière gauche pour la semaine prochaine avec la blessure de Marçal », a livré l’entraineur lyonnais qui va devoir bricoler d’entrée de jeu. Reste à savoir si ce problème ne sera que passager, ou si l’OL va se sentir désireux de recruter un nouveau joueur à ce poste, sachant que Marçal peut aussi jouer dans l’axe, et a eu beaucoup de mal à convaincre en tant qu’arrière gauche depuis son arrivée de Guingamp en 2017. Cela pourrait rassurer les suiveurs lyonnais, qui s’inquiètent de la manière dont a été compensé le départ de Ferland Mendy au Real Madrid.