OL ‍: Un an sans jouer, un lofteur s’est fait oublier

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart à l’Olympique Lyonnais, Paul Akouokou n’a toujours pas disputé un match cette saison. Pire encore, le milieu de terrain n’a plus joué depuis près d’un an. L’international ivoirien passe totalement inaperçu dans le vestiaire et dans l’actualité du club rhodanien.

On dit souvent qu’un changement d’entraîneur redistribue les cartes. Mais en ce qui concerne Paul Akouokou, aucune nomination ne provoque le moindre revirement de situation. Paulo Fonseca a dirigé deux matchs avec l’Olympique Lyonnais et le successeur de Pierre Sage n’a pas non plus flashé sur le milieu défensif. Cette saison, l’Ivoirien attend toujours de disputer son premier match. Sa dernière apparition remonte au 23 février 2024, c’était lorsqu’il était entré dans le temps additionnel lors d’une victoire à Metz (1-2) il y a près d’un an.

𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞 𝐞𝐭 𝐁𝐥𝐞𝐮 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐧𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬. 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐢𝐬 𝟏𝟗𝟓𝟎 𝐞𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 🔴🔵#Akouokou2027 pic.twitter.com/vWvQMxgJDj — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2023

Depuis, le club rhodanien a bien tenté de le pousser vers la sortie. Paul Akouokou avait intégré un loft censé accélérer son départ l’été dernier. Mais les approches du Paris FC et du Stade Rennais, révélées par le quotidien régional Le Progrès, n’avaient rien donné. C’est donc au placard que l’ancien joueur du Betis Séville passe sa saison sans broncher. En interne, le milieu de 27 ans est décrit comme une personne très « polie et discrète ». Ce n’est pas le genre à se plaindre de sa situation.

Un petit espoir pour Akouokou

Paul Akouokou l’accepte et encaisse volontiers les 700 000 euros par an promis dans son contrat jusqu’en juin 2027. Il faut dire qu’outre l’absence de pistes concrètes sur le marché des transferts, l’indésirable de l’Olympique Lyonnais a quand même reçu un signe encourageant de la part de ses dirigeants. Pour la deuxième partie de saison, Paul Akouokou apparaît sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue Europa, comme si sa réintégration dans le groupe n’était pas totalement écartée.