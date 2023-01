OL : Un an que ça dure, Lopes pète un câble

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Défait sur sa pelouse du Groupama Stadium par une solide équipe de Clermont ce dimanche après-midi (0-1), l’Olympique Lyonnais est une nouvelle fois retombé dans ses travers…

Suite à une préparation hivernale intensive et un résultat positif face à Brest pour redémarrer cette deuxième partie de saison mercredi dernier (4-2), tous les feux semblaient au vert pour l’OL. Mais l’élan d'optimisme aperçu chez les supporters lyonnais n’a pas duré bien longtemps, vu que dès le premier jour de la nouvelle année, Lyon est retombé de haut devant son public contre Clermont (0-1). Une défaite pas forcément méritée, mais que les Gones n’ont pas réussi à éviter. Par conséquent, c’est la douche froide au classement, le groupe de Laurent Blanc se retrouvant à une dizaine de points du podium et des places européennes. Autant dire que les Lyonnais vont vite devoir allumer le réveil pour ne pas vivre une nouvelle saison décevante. Et c’est d’ailleurs pour rallumer la lumière avant qu’il ne soit trop tard qu’Anthony Lopes a décidé de prendre la parole après cette défaite contre Clermont pour que tout le monde se remette en question.

« Il y a vraiment urgence »

« C'est très très compliqué. En première période, on a les occasions pour mener au score. Mais on ne marque pas, certainement à cause des choix devant le but, de la dernière passe… On est à domicile, on doit faire beaucoup mieux. On avait à cœur d'enchaîner, de faire une série car on est dans une situation qui est très compliquée. Le seul moyen de pouvoir s'en sortir, de relever la tête, c'est de faire une série. Mais le problème c'est qu'il n'y avait rien, rien de rien pour entamer une série ! Quand on ne peut pas gagner, car Clermont était très bien en place, on ne doit jamais perdre ce match. Aujourd'hui, on accepte beaucoup de choses. Il faut haïr la défaite, quand l'équipe d'en face a le ballon, on tremble. Des buts, on va en encaisser, on va en marquer, mais il faut montrer autre chose, en tout cas sur la deuxième période. La première était plutôt bonne, mais la deuxième on n'a pas fait ce qu'il fallait. L'envie de gagner les matchs ? Cette saison, ce n’est pas le cas, comme l'an dernier. On est dans une situation compliquée, il va falloir des mecs de caractère pour relever la tête de tout le monde. On est dans une situation très compliquée, il faut s'en rendre compte car il y a vraiment urgence… », a balancé, sur Canal+, le gardien lyonnais, qui espère que son club va recruter des joueurs d’expérience durant le mercato hivernal. Et la future arrivée du défenseur central croate Dejan Lovren va d’ailleurs dans ce sens.