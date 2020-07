OL : Un an de plus pour Rudi Garcia, il a refusé

Dans : OL.

En remplaçant Sylvinho sur le banc de Lyon, Rudi Garcia a accepté un contrat jusqu'en 2021. Mais il n'a pas voulu dire oui à un meilleur deal.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont bondi à l’automne dernier lorsque Jean-Michel Aulas et Juninho ont fait de Rudi Garcia le successeur de Sylvinho. Après le court passage du technicien brésilien, la venue de l’ancien coach de l’OM a mis en furie une bonne partie des fans rhodaniens. Et la première moitié du contrat de Rudi Garcia n’a pas été suffisant pour réconcilier ces derniers avec l’entraîneur de l’OL, même s’il faudra attendre que la Coupe de la Ligue et la Ligue des champions soient finies pour tirer un vrai bilan. Quoi qu’il advienne dans ces deux épreuves, Garcia le sait, il sera toujours sur le banc de Lyon la saison prochaine. Et le technicien de 56 ans ne semble pas réellement se faire du souci pour la suite de sa carrière.

Comme il l’avoue dans Le Progrès, Rudi Garcia a refusé de signer deux ans plus une année supplémentaire en option avec l’OL. Et il assume ce choix. « Quand je suis arrivé, les dirigeants m’ont proposé une année en option. Je n’en voyais pas l’intérêt. On est là pour gagner, on apprend à se connaître, et puis si on est content les uns des autres, il n’y a pas de raison qu’on ne continue pas ensemble. Je suis plutôt quelqu’un qui reste dans les clubs. Tant que je m’y sens bien et qu’on se sent bien avec moi, il n’y a pas de raison que ça bouge », explique l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui était resté deux ans et demi à l’AS Rome, et presque trois ans à l’Olympique de Marseille. Il n’est donc pas encore certain qu’il fera mieux à Lyon, mais au moins il sera allé au bout de son contrat.