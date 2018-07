OL : Un an après, Tolisso lâche ses vérités sur Lyon

Dans : OL, Equipe de France, Bundesliga.

Pressenti pour être titulaire face à l’Uruguay en raison de la suspension de Blaise Matuidi, Corentin Tolisso a une énorme opportunité à saisir.

Dans la continuité du bond dans sa carrière vécu l’été dernier, lorsqu’il est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Bayern Munich, quittant l’OL pour plus de 40 ME. Et ce départ de son club formateur lui a permis d’être mieux reconnu sur le plan international, et de s’installer de manière beaucoup plus sérieuse en équipe de France. De quoi interpeller Corentin Tolisso, qui explique ainsi dans L’Equipe que le jugement sur Lyon en France est souvent trop négatif.

« Ça me fait sourire. C’est lié à plusieurs facteurs. Déjà, je pense que l’OL n’est pas forcément un club très aimé en France. Après, il y a eu plusieurs situations où on a pu se dire que j’étais un chercheur de merde. Mais je n’en suis pas un. Ce sont des situations qui sont venues comme ça et ça a fait du buzz. Aujourd’hui, je me dis que j’ai peut-être mal réagi, que je n’aurais pas dû faire certaines choses. Je me remets en question. J’essaie de comprendre pourquoi les gens avaient cette image de moi. Mais je vois que ça a un peu évolué dans le bon sens, alors que je n’ai pas changé grand-chose. Je suis resté le même. Je suis juste allé au Bayern et voilà… », a livré le milieu de terrain, persuadé, comme beaucoup, que Didier Deschamps apprécie soudainement beaucoup plus un joueur quand celui-ci quitte la Ligue 1 et prend la direction d’un grand club européen.