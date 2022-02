OL : Un Algérien supplie Lyon de le recruter

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Convoité pendant le récent mercato hivernal, l'Algérien Adem Zorgane se voyait bien rejoindre l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain de Charleroi rêve de signer au club rhodanien auquel il a lancé un énorme appel du pied.

Parmi les pistes étudiées par l’Olympique Lyonnais cet hiver, après le transfert de Bruno Guimarães à Newcastle, le nom d’Adem Zorgane était revenu avec insistance dans les rumeurs. Le milieu de terrain de Charleroi sortait d’une excellente première partie de saison et avait tapé dans l’oeil des recruteurs rhodaniens. Finalement, le pensionnaire de Ligue 1 a privilégié le retour de Tanguy Ndombele, provocant sûrement la déception de l’Algérien. En effet, Adem Zorgane est un grand fan de l’Olympique Lyonnais.

Zorgane rêve de rejoindre l'OL

Et le milieu de 22 ans ne s’en cache pas, rejoindre les Gones lui permettrait de réaliser un rêve. « L'Olympique Lyonnais ? C'est un club que j'aime trop, en vrai je suis supporter de Lyon en France, a révélé Adem Zorgane dans un entretien accordé à Eleven Sports. J'aimerais bien porter le maillot de Lyon un jour. » Le message est on ne peut plus clair et nul doute qu’il arrivera jusqu’aux oreilles de la direction lyonnaise. Et qui sait, son dossier pourrait bien réapparaître cet été puisque le club dirigé par Jean-Michel Aulas risque de perdre un ou plusieurs milieux importants.

La potentielle non-prolongation de Caqueret peut être l'un des plus grands échecs de l'histoire moderne de l'OL. Interdit de laisser filer un tel monstre gratuitement @JM_Aulas — Alex Ribeiro (@AlexRibeiro_T) February 20, 2022

Comme Bruno Guimarães le mois dernier, son compatriote brésilien Lucas Paqueta recevra probablement des offres alléchantes. Tout comme le jeune Maxence Caqueret s’il ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat qui expire l’année prochaine. Enfin, malgré l’optimisme du président, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas lever l’option d’achat du prêt de Tanguy Ndombele, que Tottenham a fixée à 65 millions d’euros. Autant dire que les dirigeants ont intérêt à garder le dossier Adem Zorgane sous le coude.