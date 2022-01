OL : Un Algérien ciblé pour l’après-Guimarães

Dans : OL.

Contraint de remplacer Bruno Guimarães, qui s’apprête à rejoindre Newcastle dans le cadre d’un transfert à 50 M€ bonus compris, l’Olympique Lyonnais multiplie les pistes. Parmi les dossiers étudiés se trouve celui de l’Algérien Adem Zorgane, très en vue à Charleroi.

Ça va bouger à Lyon dans les prochains jours. Convaincu par les 42 M€ (+ 8 M€ de bonus) proposés par Newcastle, l’Olympique Lyonnais s’apprête à transférer son cadre Bruno Guimarães en Angleterre. Un départ qu’il faudra impérativement compenser sachant que le Brésilien était l’un des piliers de l’entraîneur Peter Bosz. C’est pourquoi le club rhodanien s’active et multiplie les pistes. Bien sûr, la possible signature du Brestois Romain Faivre n’a rien à voir avec la succession du milieu défensif.

Les noms concernés sont plutôt ceux de Téji Savanier, Ellyes Skhiri, Orel Mangala et Giovani Lo Celso, dont la réponse est attendue après un accord trouvé avec Tottenham. Mais ce n’est pas tout. On apprend également que l’Olympique Lyonnais travaille sur la piste Adem Zorgane (22 ans). Plutôt méconnu en France, le milieu de 22 ans sort d’une excellente première partie de saison avec Charleroi (1 but et 3 passes décisives en championnat). Son ascension n’a pas échappé au pensionnaire de Ligue 1 qui s’est renseigné sur sa disponibilité.

L’OL connaît le prix de Zorgane

La réponse de la direction belge : l’international algérien (5 sélections) ne partira pas pour moins de 8 M€. A priori, le tarif est abordable pour l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir quels dossiers seront privilégiés. Aux dernières nouvelles, c’est le milieu de Cologne Ellyes Skhiri qui était considéré comme la priorité. Son profil défensif fait de lui un successeur crédible pour Bruno Guimarães. Mais un deuxième renfort un peu plus offensif n’est pas à exclure compte tenu des joueurs convoités.