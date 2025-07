OL ‍: Ultimes confidences de Romain Molina avant la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A quelques heures du passage de l'Olympique Lyonnais devant la DNCG fédérale, Romain Molina a fait part de ses ultimes informations sur ce dossier qui tient en haleine tout le football français.

C'est ce mercredi matin que Michele Kang et les dirigeants lyonnais plaideront leur cause afin d'éviter la relégation de l'OL en Ligue 2 et un possible dépôt de bilan. Avant ce rendez-vous parisien, rien n'a filtré du côté du club rhodanien, où la seule décision spectaculaire a été la mise à l'écart de John Textor, qui s'occupe désormais à 100% de Botafogo. A l'heure où les supporters de l'Olympique Lyonnais sont forcément stressés, Romain Molina est intervenu pour évoquer la situation du club rhodanien avant ce passage en appel devant la DNCG. Le journaliste, qui avait rapidement tiré le signal d'alarme concernant la gestion de John Textor a évoqué ce rendez-vous avec la Direction Nationale du Contrôle de Gestion et sur son sentiment quant à l'avenir de l'OL.

Michele Kang ne va pas se ruiner pour l'OL

Dans une vidéo diffusée sur TikTok, Romain Molina a livré le fond de sa pensée. « Avec Michel Kang, ça n'a rien à voir avec John Textor. Il n’y a rien qui fuite. Pour dire, même au club, ils ne sont pas au courant. Je me rappelle que quand il y a eu la décision de première instance, au club, on me disait : « non mais c'est bon, ça va le faire, Michele, elle a de l'argent et tout. » Donc les gens pensaient qu'elle allait poser 100 millions d’euros comme ça. Sachant qu'elle a une fortune estimée à 1,2 milliard, donc en gros, qu'elle allait mettre 10% de sa fortune dedans, dans un club qui n'est pas à elle. Car son projet, c'est le foot féminin, pas le masculin. Là, le club, ils ont compris que non, et que l'austérité va arriver pour plusieurs années, malheureusement tout le monde est en vente. Maintenant, quid de ce mercredi ? De ce que j'ai compris de la vente de Palace, avec la vente des parts de Textor, Ares récupère 40 millions d’euros qui vont directement à Lyon. C'est vrai qu'il faut 60 autres millions », a rappelé le journaliste avant d’aller plus loin dans son analyse.

Romain Molina plutôt confiant

« Donc, il y a un tour de table de tous les actionnaires, mais ce n'est pas si évident, sachant qu'ils espéraient finaliser une vente d’un joueur avant ça. Sachant qu'il faut aussi la garantie des 100 millions d'euros pour planifier les ventes au 30 juin 2026. Donc si Ares y va, c'est qu'ils ont obtenu des garanties, il va falloir leur donner quelque chose en contrepartie. Pour faire simple. Il n'y a personne qui a intérêt à ce que l’OL tombe. Parce qu'Ares va vouloir récupérer un minimum de ce qu'ils ont mis, il y a aussi une question de réputation, pareil pour Kang. Ils ont travaillé jusqu’au dernier moment là-dessus. Mais dans tous les cas, l’OL ça va être l'austérité à tout le niveau, et ça, malheureusement, pour plusieurs années.Mais bon, keep the faith », a conclu, comme à son habitude, Romain Molina, qui affiche une certaine confiance avant le passage de Lyon devant la DNCG.