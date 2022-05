OL : Tyrell Malacia et Lyon, la révélation choc !

À 22 ans, le talent de Tyrell Malacia a éclaté aux yeux de l'Europe grâce à son épopée avec le Feyenoord en C4. Le latéral gauche néerlandais séduit de grandes écuries européennes mais l'OL a pris quelques longueurs d'avance dans le dossier.

Voilà un joueur qui aura bien du mal à être conservé par le Feyenoord l'été prochain. Tyrell Malacia est un latéral gauche prometteur qui a déjà connu les joies de la sélection néerlandaise à trois reprises dans sa carrière, et ce à 22 ans. Cette saison, il semble avoir franchi un cap dans le sillage de son club, troisième de Eredivisie et finaliste de la Ligue Europa Conférence. Son apport offensif et sa maîtrise en défense entrevus face à l'OM en demi-finale ne sont pas passés inaperçus en Europe et en France. L'OL qui rendra Emerson à Chelsea cet été se verrait bien recruter Malacia pour un poste déficient dans l'effectif rhodanien.

Malheureusement pour l'OL, le talent de Tyrell Malacia a aussi attiré de grosses écuries européennes. C'est le cas de Manchester United, qui a recruté Erik Ten Hag comme manager pour la saison prochaine. Celui qui entraîne l'Ajax depuis 2017 connaît et estime son jeune compatriote. Le temps presse donc pour Lyon qui doit passer à l'action sous peine de céder face à l'attractivité de ce prestigieux adversaire. Cela serait chose faite pour le journaliste Jonathan Shrager, très précis dans ses révélations au mercato.

I am told that Tyrell Malacia, a player who has reportedly been watched by Manchester United in recent months, is in talks to sign for Lyon. No deal is done, but it is currently advancing