OL ‍: Tyler Morton s'envole vers Lyon, affaire conclue

Le mercato lyonnais accélère brutalement ce lundi, puisque après Greif et Sulc, c'est Tyler Morton qui doit arriver de Liverpool dans les prochaines heures afin de signer avec l'OL.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais vont avoir les yeux rivés sur Flightradar ce lundi, car plusieurs avions vont partir pour rejoindre la capitale des Gaules, et cela, dans le but d'apporter des renforts à l'équipe de Paulo Fonseca. Tandis que Dominik Greif et Pavel Sulc devraient rapidement arriver à Lyon, c'est désormais Tyler Morton qui est attendu ce lundi aussi. En effet, Nicholas Bieber, journaliste anglais qui travaille notamment pour Sky News, confirme que le milieu de terrain international Espoirs de Liverpool, partira vers 17h (heure française) de l'aéroport John Lennon pour rejoindre Lyon via un vol privé qui se posera peu avant 19 heures.

Tyler Morton to fly to Lyon for medical ✈️🔴🔵



A private jet is scheduled to depart Liverpool for Lyon this afternoon 🛫🇫🇷



The #LFC midfielder is set to sign for the French Ligue 1 side after both clubs agreed to a £15 million deal 🤝🏻



With the agreement having been struck at… pic.twitter.com/XG5AHjb2M5