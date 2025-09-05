OL ‍: Tyler Morton, et en plus il ne coûte pas cher ‍!

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Mise de côté sous l’ère John Textor, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a pris tous les pouvoirs sportifs lors du dernier mercato estival, avec quelques belles pioches comme Tyler Morton.

Finie l’époque où John Textor court-circuitait ses dirigeants sportifs pour faire son business avec l’argent de l’OL. Désormais, « l’OL a changé dans sa façon de travailler », comme a pu l’expliquer Matthieu Louis-Jean en conférence de presse cette semaine. Dans l’obligation de respecter les engagements pris auprès de la DNCG et de l’UEFA pour sauver sa peau en L1, Lyon a dû vendre avant d’acheter, tout en investissant des sommes beaucoup moins élevées qu'auparavant sur les nouvelles recrues. Pour cela, Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean se sont reposés sur la cellule de recrutement dirigée par Benjamin Charier.

Tyler Morton, la belle pioche de l’été à Lyon

Profils identifiés étroitement avec le coach en mai avant que la DNCG ne gèle tout, exploration accrue de marchés comme l'Europe de l'Est ou la Scandinavie, scout arrivé cet été pour la zone ibérique… Comment l’OL a pensé son recrutement estival https://t.co/BQXfBXUekq — Le Progrès OL (@LeProgresOL) September 4, 2025

Celle-ci a réussi à trouver de bonnes idées à moindre coût dans des marchés plus lointains, comme en Europe de l’Est (Pavel Sulc, Adam Karabec) ou dans la péninsule ibérique (Ruben Kluivert, Afonso Moreira). Mais pas que puisque l’OL a aussi su faire un gros effort pour aller chercher Tyler Morton, recruté pour 10 millions d’euros à Liverpool. Un recrutement expliqué par Le Progrès : « Suivi depuis l’Euro espoirs, le milieu anglais auteur de trois premières apparitions très solides au milieu en L1 n’a pas été uniquement ciblé pour son talent. Les bonnes relations entre Liverpool et l’OL ont facilité les échanges, comme des émoluments pas si importants pour un profil de ce type ». En effet, si son salaire a progressé par rapport à ce qu'il touchait chez les Reds (40.000 euros par mois), il est loin d'être sur le podium des joueurs de l'OL à l'heure actuelle.

Deux nouveaux scouts arrivent à l’OL

Deux nouveaux scouts pourraient rapidement arriver à l’OL pour renforcer la cellule de recrutement.



Un des deux scouts devrait s’occuper de scruter les jeunes à potentiel en Afrique 👀



(@LeProgresOL) pic.twitter.com/kOXDjUXCpy — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) September 4, 2025

Saluée par tous les supporters lyonnais, qui sont agréablement surpris par les nouvelles recrues en ce début de saison réussi avec trois victoires en autant de journées de championnat, la cellule de recrutement va continuer à prendre du poids chez les Gones. Puisque d’après le quotidien régional, la cellule, déjà composée de quatre scouts, va être renforcée par deux nouveaux recruteurs, notamment un centré sur les jeunes potentiels d’avenir en Afrique. De quoi augurer encore de meilleures pioches du côté de Lyon, qui n’a de toute façon pas d’autre choix que de réaliser de jolis coups sur le marché des transferts pour passer la crise sans trop de dégâts.