OL-Troyes, un match historique pour Peter Bosz ?

Par Marc Verti

Si le match de l'OL contre Lorient est reporté à cause de l'état de la pelouse du Moustoir, Peter Bosz voit déjà plus loin et vise un record personnel contre Troyes lors de la prochaine rencontre de Lyon en Ligue 1.

Sur sa lancée après une victoire lors de la première journée de Ligue 1 contre Ajaccio, l'OL espérait pouvoir enchaîner contre le FC Lorient. Malheureusement, à cause de la période de sécheresse en France et du festival interceltique qui s'est déroulé dans la ville bretonne, la pelouse du Moustoir est en trop mauvais état et a été jugée défectueuse par la LFP. La rencontre a donc dû être suspendue et reportée à une autre date. Un coup d'arrêt pour l'Olympique Lyonnais qui s'était préparé au mieux pour ce match face aux Merlus. Peter Bosz est désormais concentré sur le prochain match de championnat face à Troyes, le vendredi 19 août avec l'occasion de battre son record personnel avec l'OL.

La quatrième victoire d'affilée pour Bosz ?

Depuis qu'il est l'entraîneur de l'OL, Peter Bosz n'a jamais réussi à enchaîner trois succès d'affilée. Une anomalie pour un coach de l'OL au XXIe siècle, surtout quand on connaît la qualité de l'effectif des Rhodaniens. Le technicien néerlandais a réussi par deux fois à remporter trois rencontres consécutives, jamais à faire la passe de quatre. Contre Troyes, il aura l'occasion de remporter 4 succès à la suite. Après les victoires face à Nantes (3-2) et Clermont (1-2) l'année dernière, l'OL a enchaîné avec une victoire lors de la 1ère journée de Ligue 1 contre Ajaccio (2-1). Troyes, qui a perdu son dernier match contre Montpellier (3-2) espère bien que cette série va s'arrêter. Dans la course pour le maintien, l'ESTAC va devoir prendre le plus de points possibles, car cette année, quatre équipes vont descendre en Ligue 2.