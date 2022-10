OL : Trop seul dans la tempête, Lopes écoeuré

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Anthony Lopes, gardien de l’OL, après la défaite contre Lens (0-1) : « Le but de Sotoca, il fait mal. Mais on n’a rien montré dans la physionomie du match. On n'a pas montré grand-chose ce dimanche soir. On est dans une situation très compliquée. Les faits de jeu ne tournent pas en notre faveur, mais on ne mérite rien. Ça fait quatre défaites de suite, ça commence à faire vraiment vraiment beaucoup… Les arrêts ? Je fais juste mon boulot. Si j’ai la possibilité de maintenir l’équipe à flot, je le fais, mais bon. Je ne sais même pas si on a frappé au but pendant le match… Quatre tirs et zéro cadré ? Ça montre notre match dans la globalité… On a essayé de retarder l’échéance le plus longtemps possible, mais quand on ne mérite pas, il y a un fait de jeu qui tourne mal avec cette main et ce penalty, et c’est normal », a-t-il balancé sur Amazon Prime Vidéo.