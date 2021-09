OL : Trois Lyonnais éjectés du match à Glasgow

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Les Brésiliens Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes et le Zimbabwéen Tino Kadewere se voient interdire le déplacement en Ecosse pour la première journée d’Europa League, contre les Glasgow Rangers le 16 septembre prochain.

Cette trêve internationale, couplée aux décisions des différents pays prises à cause de la pandémie, crée décidément énormément de problèmes sur la planète football. Les joueurs sud-américains de Premier League n’ont pas pu jouer pour leur pays, pour rester à la disposition de leur club. Et même les joueurs des autres championnats ayant joué dans des pays classés « Covid rouge » ces derniers jours n’auront pas le droit de se rendre en Grande-Bretagne pour jouer les compétitions européennes. C’est le cas de Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes et Tino Kadewere. Selon les informations de Radio Scoop, le gouvernement écossais a informé que ces trois joueurs ne pourront pas se rendre sur leur territoire à l’occasion du match d’Europa League contre les Glasgow Rangers. L’OL a tenté de négocier, en assurant que son groupe resterait dans une bulle avant le match. Mais l’Ecosse ne veut rien entendre. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Les trois joueurs lyonnais viennent du Brésil et du Zimbabwe, deux pays dans la liste rouge des Britanniques.

L’OL discute avec l’UEFA

L’OL ayant bien compris qu’il n’obtiendrait pas gain de cause auprès de l’Ecosse, il tente de trouver une solution avec l’UEFA. Lyon veut logiquement compter sur ses trois joueurs, qui sont, en plus, des éléments forts et importants pour Peter Bosz. L’OL n’est pas le seul club dans ce cas. Le média lyonnais précise que le gardien de Naples, David Ospina, est par exemple dans la même situation avant le déplacement de son équipe à Leicester à la même date. L’UEFA a une situation complexe à gérer. L’OL aussi, puisque ses trois joueurs sont d’ores et déjà indisponibles pour la réception de Strasbourg dimanche soir (20h45). Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ne jouent en effet que dans la nuit de jeudi à vendredi avec le Brésil contre le Pérou, tandis que Tino Kadewere s’est blessé avec le Zimbabwe.