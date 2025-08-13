OL ‍: Trois joueurs virés, Lyon n'a plus le choix

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, l'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée en prêt du milieu tchèque Adam Karabec. Le joueur de 22 ans renforce un entrejeu ultra-fourni. Les 20 derniers jours du mercato lyonnais vont être consacrés à dégraisser à fond le milieu de terrain.

L'Olympique Lyonnais n'a pas chômé au mercato depuis le début de l'été. Les Gones ont enregistré l'arrivée d'un sixième renfort ce mardi en la personne d'Adam Karabec. Le Tchèque a été prêté par le Sparta Prague. Milieu offensif, il rejoint un secteur choyé par les Rhodaniens ces dernières semaines. En effet, l'OL avait déjà attiré en son sein un autre milieu tchèque avec Pavel Sulc mais aussi l'Anglais Tyler Morton en provenance de Liverpool. On ne compte plus les milieux, offensifs comme défensifs, sous contrat à Lyon. Avec 12 joueurs dans ce secteur, un embouteillage s'est même créé.

Trois joueurs à vendre en urgence pour l'OL

Dans ces conditions, la direction lyonnaise doit vendre plusieurs milieux d'ici la fin du mercato estival comme l'indique But! OL. Trois joueurs sont sur la sellette selon le média en ligne avec Nemanja Matic tout d'abord. Le Serbe possède le deuxième salaire du club (400 000 euros mensuels) derrière Corentin Tolisso. C'est trop pour le joueur de 37 ans désormais. Une rémunération qui pourrait lui être offerte dans le Golfe où son nom est régulièrement cité. Paul Akouokou est aussi menacé. L'Ivoirien doit partir depuis le début de l'été mais aucun transfert n'a abouti. Il sera sans doute prêté si besoin.

🆕 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢



🚨⚽ Mercato agité à l’#OL !



Avec 72,3 M€ déjà encaissés, le club veut encore bouger : départs visés pour 𝗠𝗮𝘁𝗶𝗰 en priorité pour alléger la masse salariale (Côme, Fenerbahçe et clubs du Golf), 𝗔𝗸𝗼𝘂𝗼𝗸𝗼𝘂 (prêt ?) et 𝗗𝗶𝗮𝘄𝗮𝗿𝗮 (Ligue… pic.twitter.com/3tOvoA33Di — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) August 12, 2025

Enfin, Mahamadou Diawara n'a jamais trouvé sa place à l'OL et sa préparation estivale décevante n'a pas arrangé son cas. Lyon aimerait le prêter, si possible en France. Avec le départ de ces trois joueurs, les Gones pourraient encore faire fondre leur masse salariale. Cela offrira plus de place au jeune prodige Khalis Merah ainsi qu'à son compère du centre de formation Mathys de Carvalho. Ces ventes sont surtout obligatoires pour s'autoriser un dernier transfert au milieu. Autant dire que Lyon sera prêt à faire d'immenses efforts sur le plan financier avec les clubs intéressés par le trio Matic-Akouokou-Diawara.