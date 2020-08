OL : Tout est possible, Govou supplie Lyon d'y croire !

Dans : OL.

Face au Bayern Munich, Lyon est condamné à un nouvel exploit. L'OL doit avoir confiance dans sa force pour aller en finale de la Ligue des champions.

L’équipe de Rudi Garcia n’a pas les faveurs des pronostics ce mercredi en demi-finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Non pas que l’Olympique Lyonnais soit un petit poucet, mais le club allemand a sidéré l’Europe en infligeant un historique 8-2 au FC Barcelone. Cependant, les joueurs de l’OL doivent oublier ce qu’ils ont vu du Bayern Munich face au Barça, et se dire que sur un match tout est possible. C’est le message que Sidney Govou fait passer dans Le Progrès à quelques heures de cet énorme rendez-vous. L’ancien attaquant de Lyon, qui avait joué la demi-finale perdue par Lyon contre le Bayern Munich en 2009-2010, estime que son club de cœur doit y croire.

« Si j’avais la solution pour renverser le Bayern, j’appellerais immédiatement Rudi. Quand on voit ce que le Bayern a fait contre le Barça, ce sera compliqué. Mais dans un match sans public et sur terrain neutre, cela change tout. C’est un match de Coupe à chaque fois où tout est possible. Le seul gros souci, c’est que le Bayern est prévenu (...) Mais l’OL sait défendre et a des attaquants qui peuvent marquer. La clé sera encore la performance du milieu lyonnais et sa capacité à garder le ballon. Contre City, ils n’ont jamais paniqué. Si tous les feux sont encore au vert, ce sera magnifique », annonce, dans le quotidien régional, Sidney Govou, très prudent, mais qui veut y croire quand même pour l’Olympique Lyonnais.