OL : Tousart, bon débarras à 25 ME ? Une belle erreur

Dans : OL.

Suivi très intensément par le Hertha Berlin, Lucas Tousart est pour le moment retenu par l’OL.

La prochaine offre du club allemand pourrait être la bonne, surtout si elle atteint ou dépasse la barre des 25 ME, comme c’est attendu. Chez les supporters lyonnais, tout le monde verrait bien le milieu de terrain partir pour ramener une belle somme d’argent dans les caisses, tant sa valeur financière semble inférieure au montant des négociations actuelles. A l’heure où beaucoup de suiveurs de l'OL voient Maxence Caqueret prendre son poste sans aucun souci, attention au revers de la médaille, prévient Jean-François Gomez dans les colonnes du Progrès.



« Aux yeux de nombreux supporters lyonnais s’exprimant sur les réseaux sociaux, l’émergence de Maxence Caqueret et la chance qui pourrait être donnée à Jean Lucas règlent déjà le cas Tousart, jugé comme un milieu défensif à l’ancienne en dépit de son jeune âge, manquant de technique. C’est oublier un peu vite son activité, et le rôle qu’il a joué dans l’équilibre d’une équipe pas toujours concentrée sur les tâches défensives », a rappelé le journaliste, pour qui Lucas Tousart est un élément certes discret et pas le plus technique de l’équipe, mais cela ne l’empêche pas d’avoir un rôle défensif majeur que pas grand monde n’occupe à l’OL. Une donne que les dirigeants prennent en compte, même si l’éclosion de Jean Lucas pourrait aussi aider à régler ce problème.