OL : Tolisso, son poignant message après la terrible blessure

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Corentin Tolisso, sorti blessé ce dimanche à Rennes, va devoir être une nouvelle fois écarté des terrains pendant quelques semaines. Le champion du monde souffre d'une lésion à la cuisse gauche.

L'OL a subi une nouvelle défaite en Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais. Et pour ne rien arranger, Corentin Tolisso est sorti sur blessure. Une blessure musculaire à la cuisse qui éloignera Tolisso des terrains pendant une période encore indéterminée. Mais c'est assurément une très mauvaise nouvelle, à la fois pour son club et pour le champion du monde, qui ne sera pas du voyage au Qatar en novembre prochain. Ces dernières années, Tolisso a régulièrement été victime de blessures. Mais le Lyonnais veut néanmoins se battre et revenir le plus rapidement possible sur les terrains. C'est en tout cas ce qu'il a indiqué ce lundi.

Tolisso promet de revenir aussi vite que possible

Via un message touchant sur ses réseaux sociaux, Corentin Tolisso, sans doute conscient de l'inquiétude grandissante autour de son cas, a notamment indiqué : « Malheureusement, je me retrouve une nouvelle fois blessé. Mais, JE NE LÂCHERAI PAS ET N’ABANDONNERAI JAMAIS. C’est la dure loi du sport ! Je vais continuer de travailler dur avec le staff de l'OL pour revenir le plus rapidement possible et être de nouveau à 100% ! ». C'est tout ce qu'on peut espérer au milieu de terrain de 28 ans, sur lequel l'OL compte pour revenir dans le haut du classement en Ligue 1. 10èmes après 11 journées disputées, les Gones sont déjà distancés dans la course au podium, avec 10 points de retard sur la troisième place occupée par le RC Lens. La récente venue de Laurent Blanc a néanmoins redonné de l'espoir à tout un groupe. Mais la blessure de Corentin Tolisso, sur lequel voulait s'appuyer l'ancien coach du PSG, va l'obliger à revoir ses plans. Il n'est pas écarté non plus qu'un renfort arrive cet hiver pour renforcer l'entrejeu de l'OL.