OL ‍: Tolisso révèle sa terrible frayeur face à l'ASSE

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Freiné par de graves blessures durant sa carrière, Corentin Tolisso a clairement eu peur de retourner de longs mois à l’infirmerie après le violent tacle de Lucas Stassin dans le derby perdu par l’OL contre l’ASSE.

Critiqué pour être revenu de manière express, en moins d’une semaine, après sa sortie sur civière lors du derby contre Saint-Etienne le 20 avril dernier (1-2), Corentin Tolisso n’en reste pas moins la principale victime de cette histoire. Si le tacle de Lucas Stassin a fait couler beaucoup d’encre, sachant que l’arbitre François Letexier a annulé le carton rouge de l’attaquant stéphanois à la demande de la VAR alors que la faute était bien réelle et importante, peu de monde a commenté la sortie sur civière de Tolisso. Et pourtant, le milieu de terrain, auteur d’une grande saison sous le maillot de l’OL, a bien cru avoir subi une nouvelle grave blessure à un genou. C’est en tout cas ce qu’il a avoué dans sa dernière interview, où il explique avoir eu peur pour la suite de sa carrière à cause de ce tacle de Stassin…

« J’ai entendu une torsion au niveau de mon genou »

« MDR »



Corentin Tolisso réagit à nouveau en story sur l’absence de carton rouge pour Lucas Stassin. pic.twitter.com/eTDtWeojBK — Actu Foot (@ActuFoot_) April 21, 2025

« Au moment du tacle, j’ai entendu une torsion au niveau de mon genou, et j’ai eu peur de me retrouver dans la même situation qu’il y a 4-5 ans lorsque j’avais eu les croisés, une blessure dont j’ai mis très longtemps à me remettre… Lorsque l’IRM a révélé que ce n’était rien de grave, j’ai eu tellement de soucis avec les blessures que j’ai directement demandé à quel moment je pouvais rejouer. S’il m’arrive la même chose qu’en 2018, l’année de la rupture du ligament croisé, ça pourrait signifier la fin de ma carrière. Quand tu joues très peu et que tu es fragile physiquement, tu te poses énormément de questions. À un moment donné, j’arrivais sur le terrain en espérant ne pas me blesser. Quand je suis revenu à Lyon, j’ai fait appel à un préparateur mental, ainsi qu’au staff médical de l’OL. Je pense que cela m’a fait du bien et m’a aidé à comprendre certaines choses. Je les en remercie pour cela. Maintenant lorsque je rentre sur le terrain, je ne pense plus au risque de blessures », a lancé, sur Canal+, Tolisso, qui a maintenant pour objectif de retrouver l’équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2026.