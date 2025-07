OL ‍: Tolisso restera malgré son gros salaire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La DNCG a imposé à l'Olympique Lyonnais de contrôler sa masse salariale. Mais du côté de Michele Kang et Michael Gerlinger, on souhaite que Paulo Fonseca dispose d'une équipe compétitive.

Les dirigeants lyonnais ont poussé un grand ouf de soulagement mercredi dernier lorsqu'ils ont eu confirmation que la rétrogradation de l'OL était annulé, un dossier qui a mobilisé toutes les énergies dans les bureaux de l'Olympique Lyonnais. Place désormais au mercato, avec tout de même un impératif, celui de ne pas retomber dans les travers de l'ère Textor, et surtout ramener les comptes dans le vert. Pour cela, le board lyonnais n'a pas le choix, il faut vendre des joueurs, et notamment ceux qui ont signé des contrats très lucratifs. Parmi les joueurs hérités de l'ère Aulas concernés par cela, il y a Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Si le premier, en fin de contrat, s'est déjà engagé en Saudi Pro League, le flou total existait concernant Coco Tolisso. Jusqu'à ce dimanche, où la situation apparaît à présent très claire.

Tolisso continue sa route à l'OL

Evoquant le cas du milieu de terrain de 30 ans, lié contractuellement avec l'OL jusqu'en 2027, Le Progrès explique que du côté des dirigeants lyonnais, on n'envisage pas du tout le départ de Corentin Tolisso. Même si ce dernier gagne 5,4 millions d'euros par an, et cela pendant encore deux saisons, l'OL tient à le conserver. « Malgré un salaire conséquent, Corentin Tolisso est, lui aussi, pressenti pour rester », affirme le quotidien régional, qui ne voit donc pas le joueur formé à l'Olympique Lyonnais partir lors du mercato qui s'achève début septembre. Il est vrai que le milieu de terrain a beaucoup apporté à son équipe la saison passée, et que si l'OL doit le remplacer, il sera très difficile de dénicher un joueur capable d'apporter autant, sauf à y mettre un gros paquet d'argent. De quoi finir de convaincre Michele Kang et Michael Gerlinger de conserver Corentin Tolisso, même si cela a un coût salarial.