OL : Tolisso de retour, miracle numéro 2 en route !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le retour d'Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais donne des ailes aux supporters de l'OL, lesquels attendent désormais que Corentin Tolisso imite son ancien coéquipier et revienne à la maison.

L’OL a commencé son marché des transferts par un gros coup en faisant signer Alexandre Lacazette jusqu’en 2025, l’attaquant laissé libre par Arsenal n’ayant pas hésité longtemps avant d’accepter l’offre de son club formateur alors que plusieurs clubs européens lui tendaient les bras. Une fois cette affaire réglée, Jean-Michel Aulas et son négociateur en chef, Vincent Ponsot, travaillent sur un autre dossier, celui de Corentin Tolisso. Lui aussi libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, le milieu de terrain de 27 ans n’a pas encore définitivement choisi où il jouera la saison prochaine, mais celui qui avait quitté Lyon en 2017 pour 41,5 millions d’euros est une piste très chaude de l’OL. Cela fait des mois que ce retour de Coco est dans l’air, les dirigeants rhodaniens en avaient même parlé au dernier jour du mercato d’hiver, mais cette fois les pièces du puzzle se mettent en place.

Corentin Tolisso et Lyon, ça se discute !

Fünf Jahre voller Titel!



🏆 5x Deutscher Meister

🏆 2x DFB-Pokalsieger

🏆 4x DFL-Supercup-Sieger

🏆 Champions League-Sieger

🏆 Europäischer Supercup-Sieger

🏆 Klub-Weltmeister



Danke, Coco! 🔴⚪ @CorentinTolisso #MiaSanMia pic.twitter.com/Su16Kj3px1 — FC Bayern München (@FCBayern) May 30, 2022

Si plusieurs insiders lyonnais, sous couvert d’anonymat, confirment que la signature de Corentin Tolisso est imminente, ce qui est à prendre avec des pincettes à l’heure où pas mal de monde se dit spécialiste du mercato, Fabien Guyon, journaliste et chroniqueur pour France Bleu Montpellier, est lui aussi assez optimiste concernant la possibilité de la venue du milieu de terrain, mais il reste prudent. « L’OL poursuit les discussions avec Corentin Tolisso. Le joueur de 27 ans, qui est très convoité à l'étranger (Arsenal, MUFC, Fenerbahçe), réfléchit à son avenir, mais n'exclut pas l'idée d'un retour à Lyon. J-M Aulas et Alexandre Lacazette tentent de le convaincre », annonce Fabien Guyot, qui confirme donc que les négociations existent entre le clan Tolisso et l'Olympique Lyonnais. Du côté du Groupama Stadium, on croise les doigts en attendant la reconstitution du duo Lacazette-Tolisso.