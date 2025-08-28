OL ‍: Tolisso, ça tourne au scandale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Corentin Tolisso en a pris l’habitude, il a de nouveau été oublié par Didier Deschamps pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande au mois de septembre. Un choix incompréhensible de la part du sélectionneur des Bleus au vu de la forme du capitaine de l’OL.

Didier Deschamps a effectué quelques choix forts dans sa liste de joueurs convoqués pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande en ce mois de septembre. Contre toute attente, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas convoqué Randal Kolo Muani ou encore Warren Zaïre-Emery, pourtant habitués aux Bleus depuis plusieurs mois. Des choix qui n’ont pas profité à Corentin Tolisso. Eblouissant avec l’Olympique Lyonnais depuis quasiment un an, celui qui est désormais le capitaine des Gones est toujours aussi performant en ce début de saison. Cela n’a visiblement pas suffit à convaincre Didier Deschamps de le rappeler, l’ex-entraîneur de l’OM ayant préféré Adrien Rabiot ou encore Khephren Thuram à son poste.

Un choix incompréhensible pour Thomas Bonnavent, qui se demande ironiquement si Corentin Tolisso ne va pas finalement être obligé de quitter l’OL pour espérer un retour dans le groupe France. « Tolisso, il te reste une semaine si tu veux retrouver l'équipe de France. Avec le survêtement de l'OL malheureusement ce n'est visiblement pas possible (Doué qui glisse dans les milieux pour étoffer la liste et prendre un attaquant de plus nan c'est fort) » a posté sur X le présentateur du Winamax FC. Un avis partagé par Mohamed Bezzouaoui, qui considère l’absence de Corentin Tolisso dans le groupe comme scandaleuse.

Un « scandale » Tolisso en Bleus ?

« Quand tu joues à Lyon, t’as l’interdiction de jouer en EDF ? Non parce que Tolisso c’est un scandale » s’étonne le chroniqueur du Club des 5. Interrogé au sujet de Corentin Tolisso ce mercredi en conférence de presse, Didier Deschamps s’est justifié. « Corentin Tolisso a fait une bonne saison, il est dégagé de ses ennuis physiques. On le suit même s’il a une position plus haute en club, où il est performant. On est attentifs. Il a un vécu, une expérience et je suis déjà content de le voir performant. Pour la suite, on verra, mais il y a aussi beaucoup de monde, dont un joueur de retour qui n’a pas encore repris (Pogba) » a commenté Didier Deschamps. Autrement dit, Corentin Tolisso ne peut rien faire de plus pour convaincre le staff des Bleus, mais cela ne suffit pas -pour l’instant- à faire son retour en équipe de France. De quoi logiquement frustrer le capitaine de l’OL.