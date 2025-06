OL ‍: Tolisso attend de savoir ce que vaudra Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les départs de l'OL devraient se succéder au début du mercato, John Textor voulant mettre la totalité des atouts dans la poche avant de passer devant les gendarmes financiers du football. Mais Corentin Tolisso souhaite patienter un peu avant de faire son choix.

Avec encore deux ans de contrat, et un salaire de 400.000 euros par mois, le milieu de terrain français de l'Olympique Lyonnais peut encore voir venir, même si Corentin Tolisso a bien compris que John Textor ne s'opposera pas à son départ compte tenu du salaire que lui avait accordé Jean-Michel Aulas pour le faire revenir à l'OL. Cependant, le champion du monde 2018 ne veut pas se précipiter concernant ce qui sera probablement le dernier contrat de sa carrière au plus haut niveau. Alors, que cela plaise ou pas à l'homme d'affaires américain, Corentin Tolisso est déterminé à prendre son temps avant de sceller son départ de l'Olympique Lyonnais ou pas, le joueur de 30 ans veut connaître le niveau de l'équipe la saison prochaine révèle Christian Lanier.

Tolisso bientôt en Premier League ?

Le journaliste du Progrès, qui suit l'actualité de l'Olympique Lyonnais depuis des décennies, précise que des clubs de Premier League seraient venus aux renseignements concernant Corentin Tolisso. Pour l'instant, aucune offre n'a été formulée à John Textor, mais c'est le joueur qui aura le dernier mot et le milieu de terrain n'a pas encore fait de choix. Actuellement, la valeur de Tolisso est estimée à 10 millions d'euros, et comme ce dernier est revenu libre du Bayern Munich, ce ne sera que du bonus pour l'OL en cas de transfert, avec en plus une baisse conséquente de la masse salariale du club rhodanien. Après le départ acté d'Alexandre Lacazette, celui de Corentin Toulisso pourrait marquer définitivement la fin d'une époque à l'Olympique Lyonnais, celle du fameux ADN OL.