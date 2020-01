OL : Toko-Ekambi rêve en grand de Lyon, il y a un souci

Dans : OL.

A la recherche d’un joueur offensif afin de compenser les absences de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde, l’Olympique Lyonnais aimerait enrôler Karl Toko-Ekambi.

La semaine dernière, plusieurs membres de la direction lyonnaise se sont directement rendus en Espagne afin de négocier le transfert du Camerounais avec Villarreal. Mais pour l’heure, aucun accord n’a pu être trouvé, le sous-marin jaune réclamant une indemnité de transfert comprise entre 20 et 25 ME quand l’Olympique Lyonnais ne semble pas enclin à poser plus de 12 ME sur la table. Une situation qui irrite les dirigeants rhodaniens bien évidemment, mais également le joueur.

Car selon les informations obtenues par El Periodico Mediterraneo, Karl Toko-Ekambi est largement favorable à un retour en Ligue 1, dans un club de la dimension de l’Olympique Lyonnais. Le média local affirme ainsi que son agent proposerait les services de son poulain partout à travers l’Europe afin de faire craquer la direction de Villarreal, trop gourmande financièrement aux yeux du clan Toko-Ekambi, lequel ne souhaite plus porter le maillot de la formation espagnole. Reste maintenant à voir si la direction de Villarreal finira pas lâcher le morceau, alors que son entraîneur Javier Calleja, avait évoqué publiquement le dossier la semaine dernière. « Il y a cet intérêt réel et cette possibilité. Mais il y a aussi une clause libératoire et le joueur doit l’assumer. C’est vrai qu’il y a beaucoup de rumeurs et que je n’aime pas ça. Cela peut déstabiliser le joueur ». Clash ou pas, Lyon devra sans doute augmenter son offre s’il veut avoir une chance de récupérer Karl Toko-Ekambi.